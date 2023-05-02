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Коттеджи в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
257 м²
€ 337,321
Коттедж премиум класса! Находится в прекрасном месте 500 шагов от Вилейского водохранилища.…

Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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