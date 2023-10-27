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Квартиры в Вязынский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Вязынь, Беларусь
Квартира
Вязынь, Беларусь
Площадь 81 м²
❤️Продается половина дома без ремонта в агрогородке Вязынь. Адрес: д. Вязынь, ул.17 Сентября…
€4,638

Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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