Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Вилейский район
  5. Вязынский сельский Совет

Купить недвижимость в Вязынский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 3,186
Продается дом в деревне Вилейского района с участком Дом под полный ремонт либо под снос. Ср…
Домв Вязынь, Беларусь
Дом
Вязынь, Беларусь
49 м²
€ 10,924
Продается жилой дом в агрогородке Вязынь Адрес: аг.Вязынь, ул.. 17 Сентября ⭕️ О Вашем будущ…
Домв Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 6,282
Продаётся деревенский дом недалеко от Вилейского водохранилища! Адрес: д. Понятичи, ул. Лесн…
Домв Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 4,552
Продается дом в деревне под дачу либо под постоянное проживание. Дом крепкий. Построен из бр…
Домв Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 132,004
Дом – сказка. На берегу Вилейского водохранилища, в самом живописном месте на земле. Д…
Домв Вязынь, Беларусь
Дом
Вязынь, Беларусь
70 м²
€ 9,104
Продается большой участок с домом Большой бонус данного расположения участка, сзади участка …
Домв Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 18,207
д. Ермоличи, Вилейского района.  74 км. от МКАД в Мядельском направлении. Бревенчатый д…

Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти