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Купить дом в Весейский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
266 м²
€ 13,639
Двухуровневый жилой дом в 10 минутах от Слуцка Адрес: аг. Весея, ул. Молодёжная ❤️ Комфортны…
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
79 м²
€ 22,792
Продажа отличного жилого дома в аг. Весея, Слуцкого района Адрес: аг. Весея, ул. Журавская ⭕…
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
266 м²
€ 13,639
Двухуровневый жилой дом в 10 минутах от Слуцка Адрес: аг. Весея, ул. Молодёжная ❤️ Комфортны…
Домв Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 22,884
Дом в д.Поповцы. Подойдёт как дачный вариант , так и для круглогодичного проживания. 25 сото…
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
78 м²
€ 10,984
Продается жилой дом в аг.Весея Слуцкого района, в 7 км от Слуцка, в 85км от МКАД в Слуцком н…
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
53 м²
€ 8,055
Продаётся жилой дом с мебелью в аг.Весея. Общая площадь 52.7кв.м, жилая – 33кв.м. Дом …
Домв Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
80 м²
€ 16,476
Продается жилой дом в аг.Весея Слуцкого района, в 6км от Слуцка, в  85км от МКАД в Слуц…

Параметры недвижимости в Весейский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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