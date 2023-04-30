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Квартиры в Весейский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Весея, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Весея, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 18,872
❤️Двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в центре агрогородка Весея. Адрес: аг. Весея, у…

Параметры недвижимости в Весейский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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