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Купить дом в Веркудский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 228,840
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…
Домв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веркудский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 82,382
     Тихое уютное место. Вокруг хвойный лес, чистейшее озеро, свежий воздух. …
Домв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Дом
Веркудский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 4,485

Параметры недвижимости в Веркудский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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