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Купить коттедж в Веркудский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Веркудский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Веркудский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 228,840
Продаётся шикарный дом для охоты, рыбалки, ведения агротуризма и просто для уединённого отды…

Параметры недвижимости в Веркудский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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