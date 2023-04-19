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Купить недвижимость с бассейном в Велятичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Велятичи, Беларусь
Дом
Велятичи, Беларусь
89 м²
€ 28,155
Срочная продажа! Продаём одноэтажный, полностью готовый к проживанию, уютный дом в агрогород…

Параметры недвижимости в Велятичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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