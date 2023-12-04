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Квартиры в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты с балконом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3ёх комнатная квартира по улице Народного Ополчения, дом 20. На 2-ом этаже. Кварт…
€27,502
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Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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