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Купить недвижимость в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Вильчицы, Беларусь
Дом
Вильчицы, Беларусь
45 м²
€ 11,389
Уютный дом в д.Вильчицы ,недалеко от аг Восход.Рядом лес и озеро.Транспорт ходит каждый час,…

Параметры недвижимости в Вейнянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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