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Купить дом в Ветка, Беларусь

1 объект найдено
Домв Ветка, Беларусь
Дом
Ветка, Беларусь
91 м²
€ 36,614
Продаётся хороший дом в хорошие руки. Кирпичный, 1983 года постройки, крыша менялась несколь…
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