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Купить дом в Верхнедвинский район, Беларусь

Борковичский сельский Совет
4
Волынецкий сельский Совет
2
Освейский сельский Совет
1
7 объектов найдено
Домв Борковичи, Беларусь
Дом
Борковичи, Беларусь
38 м²
€ 1,730
Продаётся не дорогой бревенчатый дом в экологически чистой зоне -- агрогородке Борковичи, Ве…
Домв Борковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борковичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 819
В Верхнедвинском районе, в 40 км. от Полоцка, продаётся не дорого жилой дом в деревне Брюшко…
Домв Борковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борковичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 4,552
В экологически чистой зоне, в живописном месте, в Верхнедвинском районе, Борковичском сельсо…
Домв Борковичи, Беларусь
Дом
Борковичи, Беларусь
86 м²
€ 13,656
Коттеджв Волынцы, Беларусь
Коттедж
Волынцы, Беларусь
137 м²
€ 24,580
Коттеджв Освейский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Освейский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 126,541
Продается действующая агро-усадьба на одном из самых живописных озер Беларуси - Освейском. К…
Домв Волынцы, Беларусь
Дом
Волынцы, Беларусь
66 м²
€ 6,191
В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района продаётся двухэтажный кирпичный дом с балконом,…

Параметры недвижимости в Верхнедвинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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