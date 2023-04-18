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Купить коттедж в Верхнедвинский район, Беларусь

Волынецкий сельский Совет
1
Освейский сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Коттеджв Волынцы, Беларусь
Коттедж
Волынцы, Беларусь
137 м²
€ 24,580
Коттеджв Освейский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Освейский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 126,541
Продается действующая агро-усадьба на одном из самых живописных озер Беларуси - Освейском. К…

Параметры недвижимости в Верхнедвинский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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