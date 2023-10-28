Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Вайханский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Вайханский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Продаётся капитальный фундамент 9,25 х 14.25 в Мариамполе на участке 24,84 сотки. Законсерви…
€9,366

Параметры недвижимости в Вайханский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти