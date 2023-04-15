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Купить недвижимость с бассейном в Волковысский район, Беларусь

Волковыск
46
Росский сельский Совет
3
Субочский сельский Совет
3
Волковысский сельский Совет
1
Гнезновский сельский Совет
1
Красносельский сельский Совет
1
Подоросский сельский Совет
1
1 объект найдено
Домв Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,130
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …

Параметры недвижимости в Волковысский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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