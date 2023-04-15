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Купить дом в Волковысский район, Беларусь

Волковыск
21
Субочский сельский Совет
2
Волковысский сельский Совет
1
Гнезновский сельский Совет
1
Красносельский сельский Совет
1
Подоросский сельский Совет
1
27 объектов найдено
Домв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волковысский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 5,404
Продается небольшой дом в деревне Бискупцы рядом с Волковыском. Участок 25 соток. Можно испо…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
91 м²
€ 46,832
Продается просторный, добротный дом с садом, гаражом, баней в районе «Беллакта» …
Домв Гнезновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гнезновский сельский Совет, Беларусь
19 м²
€ 6,124
Продается хорошая дача в отличном месте. Дом двухэтажный, с балконом. Новая кровля, декорати…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
244 м²
€ 68,447
Продается добротный коттедж в микрорайоне Южном города Волковыска. В доме на первом этаже 4 …
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
81 м²
€ 24,497
Продается большой деревянный дом с кирпичной пристройкой. Все коммуникации центральные. Четы…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 17,832
Продается большой крепкий дом из бруса с кирпичной пристройкой по ул.Воля в г.Волковыске. На…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
172 м²
€ 44,130
Продается большой дом в Ятвези с двумя земельными участками 19 и 80 соток. Оба участка наход…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 22,515
Продается большой дом с двумя земельными участками. Четыре комнаты, большая кухня, просторны…
Домв Мочулино, Беларусь
Дом
Мочулино, Беларусь
83 м²
€ 14,410
Продается дом в д. Мочулино (Волковысский р-н), расположен в 5км от п. Красносельский, 9км о…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
41 м²
€ 16,211
Продается небольшой дом с хорошим участком земли по ул.Луговая в Волковыске. Дом деревянный,…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
105 м²
€ 18,463
Законсервированное строительство, все коммуникации рядом, дом небольшой, место хорошее. Есть…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
243 м²
€ 28,820
Дом требует внутренней отделки. Ровный участок, плодовые деревья, тихое, спокойное место. Ря…
Дом 5 комнатв Волковыск, Беларусь
Дом 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат 1 ванных комнат 243 м² Количество этажей 2
€ 28,820
Дом требует внутренней отделки. Ровный участок, плодовые деревья, тихое, спокойное место. Р…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
84 м²
€ 15,310
Дом с большим участком. Тихое, спокойное место
Дом 5 комнатв Волковыск, Беларусь
Дом 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат 84 м² Количество этажей 1
€ 15,310
Дом с большим участком. Тихое, спокойное место.
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
79 м²
€ 24,317
Продается часть дома в тихом переулке по ул.Брестской (вторую половину также можно приобрест…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
69 м²
€ 20,714
Продается добротный дом без современного ремонта в центральной части города (ул. Мудренко). …
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
227 м²
€ 28,820
Продается большое жилое помещение в 2 км. от Волковыска. Здание общей площадью 227 кв.м. раз…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
264 м²
€ 23,416
Продается большой недостроенный дом в Южном. Большой участок земли (14 соток) без обременени…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
53 м²
€ 40,528
Продается добротный компактный дом в центральной части города с большим участком земли. Цент…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
137 м²
€ 43,230
Продается недостоенный дом в Волковыске (район -Южный). Современная планировка: большая кухн…
Дом 4 комнатыв Волковыск, Беларусь
Дом 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
4 Количество комнат 137 м²
€ 43,230
Продается недостоенный дом в Волковыске (район -Южный). Современная планировка: большая кухн…
Домв Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,130
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Дом 3 спальнив Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Субочский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² Количество этажей 2
€ 45,031
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
106 м²
€ 27,919
Продаётся дом по ул.8 Марта (за Беллактом) ухоженный,имеются все необходимые хоз. постройки.…
Домв Подороск, Беларусь
Дом
Подороск, Беларусь
120 м²
€ 15,310
Продается дом в перспективном, развивающемся Агро городке Подороск Волковыского р-на. Дом ка…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
49 м²
€ 15,310
Дом с озером в тихом, спокойном месте, рядом школа, ДЮСШ, водохранилище Дамба, лес. Имеется …

Параметры недвижимости в Волковысский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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