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Купить недвижимость в Волковысский район, Беларусь

Волковыск
46
Росский сельский Совет
3
Субочский сельский Совет
3
Волковысский сельский Совет
1
Гнезновский сельский Совет
1
Красносельский сельский Совет
1
Подоросский сельский Совет
1
56 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 1/5 Этаж
€ 13,419
  Светлая 1-комн. квартира в хорошем районе города, готовая к проживанию! - Общая площа…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 4/9 Этаж
€ 24,317
Продается отличная просторная квартира на четвертом этаже девятиэтажного кооперативного дома…
Домв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волковысский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 5,404
Продается небольшой дом в деревне Бискупцы рядом с Волковыском. Участок 25 соток. Можно испо…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
91 м²
€ 46,832
Продается просторный, добротный дом с садом, гаражом, баней в районе «Беллакта» …
Домв Гнезновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гнезновский сельский Совет, Беларусь
19 м²
€ 6,124
Продается хорошая дача в отличном месте. Дом двухэтажный, с балконом. Новая кровля, декорати…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 5/9 Этаж
€ 30,621
Продается отличная двухкомнатная квартира оригинальной планировки в девятиэтажном кирпичном …
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/5 Этаж
€ 19,814
Продается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом на втором этаже пятиэтажного кирпичного …
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 2/3 Этаж
€ 18,913
Продается недорогая трёхкомнатная квартира на втором этаже кирпичного дома в самом центре го…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 36 м² 1/1 Этаж
€ 11,618
Продается двухкомнатная квартира в трёхквартирном жилом доме по ул. З.Космодемьянской (возле…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 24,317
Продается хорошая трёхкомнатная квартира в центре города. Комнаты большие, коридор просторны…
Квартира 2 комнатыв Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
2 Количество комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 8,015
Продается недорогая ухоженная двухкомнатная квартира с косметическим ремонтом в гп.Россь. Кв…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
244 м²
€ 68,447
Продается добротный коттедж в микрорайоне Южном города Волковыска. В доме на первом этаже 4 …
Квартира 4 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
4 Количество комнат 131 м² 1/1 Этаж
€ 44,581
Продается отличная двухуровневая четырёхкомнатная квартира в двухквартирном доме с приусадеб…
Квартира 2 комнатыв Субочи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Субочи, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 7,205
Продается двухкомнатная квартира со всеми удобствами рядом с Волковыском в аг.Субочи. Кварти…
Квартира 3 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Волковыск, Беларусь
3 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 20,354
Продается отличная недорогая трёхкомнатная квартира в самом центре города, с видом на городс…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
81 м²
€ 24,497
Продается большой деревянный дом с кирпичной пристройкой. Все коммуникации центральные. Четы…
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 2/5 Этаж
€ 13,509
Продается хорошая однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в отли…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 17,832
Продается большой крепкий дом из бруса с кирпичной пристройкой по ул.Воля в г.Волковыске. На…
Квартира 1 комнатав Волковыск, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковыск, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 18,643
Продается отличная однокомнатная квартира с аккуратным жилым ремонтом за седьмой школой. Оче…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
172 м²
€ 44,130
Продается большой дом в Ятвези с двумя земельными участками 19 и 80 соток. Оба участка наход…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
83 м²
€ 22,515
Продается большой дом с двумя земельными участками. Четыре комнаты, большая кухня, просторны…
Квартира 2 комнатыв Россь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Россь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 9,456
Продается двухкомнатная квартира в г.п.Россь на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома…
Квартира 5 комнатв Волковыск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Волковыск, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 9/9 Этаж
€ 51,335
Прекрасное расположение дома. Из 3-х лоджий классный вид на город. Дом оборудован видеонаблю…
Домв Мочулино, Беларусь
Дом
Мочулино, Беларусь
83 м²
€ 14,410
Продается дом в д. Мочулино (Волковысский р-н), расположен в 5км от п. Красносельский, 9км о…
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 35 м² 2/2 Этаж
€ 13,779
Продается двухкомнатная квартира с приусадебным участком и хозпостройками в Волковыске. В кв…
Квартирав Волковыск, Беларусь
Квартира
Волковыск, Беларусь
50 м²
€ 9,006
Старинных полдома, участок, сад, хозпостройки. Возможно оборудование второго этажа
Квартира 2 комнатыв Волковыск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 6/9 Этаж
€ 31,522
Продается двухкомнатная квартира с аккуратным ремонтом на 6-м этаже 9-этажного кирпичного до…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
41 м²
€ 16,211
Продается небольшой дом с хорошим участком земли по ул.Луговая в Волковыске. Дом деревянный,…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
105 м²
€ 18,463
Законсервированное строительство, все коммуникации рядом, дом небольшой, место хорошее. Есть…
Домв Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
243 м²
€ 28,820
Дом требует внутренней отделки. Ровный участок, плодовые деревья, тихое, спокойное место. Ря…

Параметры недвижимости в Волковысский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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