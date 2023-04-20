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Купить дом в Ваверский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Ваверка, Беларусь
Дом
Ваверка, Беларусь
106 м²
€ 14,578
Продается одноэтажный жилой дом в аг. Ваверка в Лидском р-оне(25 км от Лиды). Дом деревянный…

Параметры недвижимости в Ваверский сельский Совет, Беларусь

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