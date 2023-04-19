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Купить дом в Волковысский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Волковысский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волковысский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 5,467
Продается небольшой дом в деревне Бискупцы рядом с Волковыском. Участок 25 соток. Можно испо…

Параметры недвижимости в Волковысский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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