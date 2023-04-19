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Купить дом в Василевичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Василевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Василевичский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 16,219
Продается одноэтажный кирпичный дом в д. Ходевичи. От города Слонима 7 км. Общая площадь дом…
Домв Василевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Василевичский сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 40,091
Продается просторный и теплый дом в д. Поречье. Общая площадь дома- 121,9м 2, жилая - 47,7м2…

Параметры недвижимости в Василевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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