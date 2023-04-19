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Купить дом в Вороничский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Близница, Беларусь
Дом
Близница, Беларусь
50 м²
€ 19,408
В Полоцком районе, в агрогородке Близница, продаётся ухоженный жилой деревянный ДОМ, обложен…
Домв Вороничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вороничский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 5,922
Продается крепкий жилой дом в живописном месте д. Двор-Хоттевичи Полоцкого района(рядом с аг…

Параметры недвижимости в Вороничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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