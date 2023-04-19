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Купить дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Воропаево, Беларусь
Дом
Воропаево, Беларусь
146 м²
€ 38,354
О доме: продаётся дом в стиле Прованс, площадью 147,26 кв. м. в живописном месте среди семи …
Домв Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 6,865
Продается земельный участок с домом в д. Рудка. Витебская обл., Поставский р-н, 177 км …

Параметры недвижимости в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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