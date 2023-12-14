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Коттеджи в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 400 м²
Полностью готовый бизнес с наработанной базой клиентов.  Идеальное место для любителей споко…
€138,968
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Параметры недвижимости в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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