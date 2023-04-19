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Купить квартиру в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Воропаево, Беларусь
Квартира 1 комната
Воропаево, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 5,218
Продаётся просторная1 комнатная квартира (общ. площ. 33,8 кв.м.), самый центр городка, в кир…

Параметры недвижимости в Воропаевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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