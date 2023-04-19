Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Верхнедвинский район
  5. Волынецкий сельский Совет
  6. Коттеджи

Купить коттедж в Волынецкий сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттеджв Волынцы, Беларусь
Коттедж
Волынцы, Беларусь
137 м²
€ 24,601

Параметры недвижимости в Волынецкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти