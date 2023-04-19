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Купить недвижимость в Волынецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Волынцы, Беларусь
Коттедж
Волынцы, Беларусь
137 м²
€ 24,601
Домв Волынцы, Беларусь
Дом
Волынцы, Беларусь
66 м²
€ 6,196
В агрогородке Волынцы Верхнедвинского района продаётся двухэтажный кирпичный дом с балконом,…

Параметры недвижимости в Волынецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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