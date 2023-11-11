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Коттеджи в Воложинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с садом, с баней в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с садом, с баней
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 194 м²
Продаётся Эко-коттедж площадью 202.5 кв.м с мебелью и бытовой техникой в деревне Чабаи (Воло…
€146,225

Параметры недвижимости в Воложинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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