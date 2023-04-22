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Квартиры в Воложинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воложинский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 14,419
Продается 2-комнатная квартира (площадь по СНБ 50.2 кв.м) в 2-х этажном кирпичном доме. Дом …

Параметры недвижимости в Воложинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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