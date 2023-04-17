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Купить дом в Воложин, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
73 м²
€ 33,684
Продается кирпичный жилой дом по ул. Чапаева в г.Воложин. Площадь дома по СНБ 73.3 кв.м, дом…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
71 м²
€ 25,490
  Продаются два дома в г. Воложин! Два смежных участка  11,5 соток и 10 соток. Фор…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
57 м²
€ 31,863
Продается просторный жилой дом площадью 78 кв.м по СНБ, 3 жилых комнаты (2 раздельные и 1 пр…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
277 м²
€ 40,967
Продаем дом в г. Воложин Тихая, зеленая улица. Дом с подвалом и мансардным этажом, который м…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
78 м²
€ 36,415
Продаётся отличный, тёплый дом в центре Воложина! Отлично развита вся инфраструктура: школы,…
Домв Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
87 м²
€ 39,146
Теплый и светлый одноэтажный жилой дом. Расстояние до МКАД 60 км. Чистый зеленый двор. Дом и…
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