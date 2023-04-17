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Купить квартиру в Воложин, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Воложин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 22,668
2-комкомнатная квартира в центре Воложина! Адрес: Воложин, ул. Партизанская, д. 12 ⭕️ О Ваше…
Квартира 4 комнатыв Воложин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Воложин, Беларусь
4 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 29,132
4-комнатная квартира в центре города Воложин возле живописного парка с озером! Адрес:  …
Квартира 2 комнатыв Воложин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 1/5 Этаж
€ 24,489
Отличная просторная квартира в центре города! Магазины, банк, школа, детский сад. Площадь ук…
Квартира 1 комнатав Воложин, Беларусь
Квартира 1 комната
Воложин, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 4/5 Этаж
€ 18,207
Продается 1-комнатная квартира площадью 35.1 кв.м в районном центре г. Воложин. Хорошая план…
Квартира 3 комнатыв Воложин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Воложин, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/2 Этаж
€ 28,221
Продается 3-комн. квартира г. Воложин, пер. 8 Марта, 7. Параметры квартиры: общая площа…
Квартира 5 комнатв Воложин, Беларусь
Квартира 5 комнат
Воложин, Беларусь
5 Количество комнат 88 м² 5/6 Этаж
€ 31,863
Продается большая 5-комнатная двух-уровневая квартира,  расположенная на 5 и 6 эта…
Квартира 2 комнатыв Воложин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воложин, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 16,387
Продается 2-х комнатная квартира в г.Воложин по ул.50 лет Октября. Дом деревянный ,обложен к…
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