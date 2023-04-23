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Дома с бассейном в Воложинский район, Беларусь

Раковский сельский Совет
74
Воложинский сельский Совет
11
Ивенецкий сельский Совет
8
Першайский сельский Совет
7
Воложин
6
Вишневский сельский Совет
3
Городьковский сельский Совет
3
Дорский сельский Совет
2
2 объекта найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
315 м²
€ 166,719
Продается в 23 км от МКАД, Гродненское направление, Минская область, Минский район, Горански…
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
251 м²
€ 252,242
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 26 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский …

Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
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