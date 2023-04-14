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Купить коттедж с бассейном в Воложинский район, Беларусь

Раковский сельский Совет
10
Городьковский сельский Совет
1
Першайский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
251 м²
€ 253,259
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 26 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский …

Параметры недвижимости в Воложинский район, Беларусь

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