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Дома в Волосовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Волосовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волосовичский сельский Совет, Беларусь
115 м²
€ 26,945
Дом на берегу озера живописном месте с участком в 15 соток (выход к воде из участка)!! …

Параметры недвижимости в Волосовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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