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Купить недвижимость с бассейном в Валевачский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
162 м²
€ 81,467
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…

Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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