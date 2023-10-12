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Квартиры в Валевачский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Валевачи, Беларусь
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/4
Продается недорогая однокомнатная квартира в 45 км от Минска, Санаторий профилакторий Волма,…
€14,120

Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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