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Коттеджи в Валевский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Валевка, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Валевка, Беларусь
Площадь 131 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта и рядом с чистейшим озером "Св…
€229,954
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Параметры недвижимости в Валевский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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