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Жильё в Валевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Валевка, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Валевка, Беларусь
Площадь 131 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта и рядом с чистейшим озером "Св…
€229,954
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Параметры недвижимости в Валевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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