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Жильё с бассейном в Узденский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 24,783
Продаётся дом с участком 15,18 соток в спокойном уединённом  месте в д. Борки…

Параметры недвижимости в Узденский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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