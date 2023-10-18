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Коттеджи в Узденский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с гаражом, с садом, с баней в Узденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с баней
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается добротный досмотренный бревенчатый дом в д. Бервищи Узденского района. В доме уста…
€23,592

Параметры недвижимости в Узденский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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