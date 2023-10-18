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Квартиры в Узденский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Узденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Узденский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
В квартире сделан свежий ремонт, полностью готов для жизни, с возможность получения дополнит…
€23,646

Параметры недвижимости в Узденский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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