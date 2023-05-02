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Дома
Дома в Узда, Беларусь
Дом
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10 объектов найдено
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Дом
Узда, Беларусь
225 м²
€ 45,493
Большой двухэтажный дом станет уютным гнездышком для большой семьи, где можно будет проживат…
Дом
Узда, Беларусь
127 м²
€ 56,524
Дом в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Дом
Узда, Беларусь
43 м²
€ 8,205
Продается деревнный жилой дом в г.Узда, с участком 15 соток. Отопление печное, газ и вода ря…
Дом
Узда, Беларусь
58 м²
€ 34,188
Продается дом в городе Узда ,Минская область , Узденский район. Брестское напр-е, 45 км…
Дом
Узда, Беларусь
136 м²
€ 35,100
Загородный дом в пригороде Минска с центральными коммуникациями. Предлагается идеальное мест…
Дом
Узда, Беларусь
352 м²
€ 41,026
Коттедж в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из са…
Дом
Узда, Беларусь
116 м²
€ 50,051
Продаётся добротный кирпичный дом в живописном месте – городе Узда, Минской области. Б…
Дом
Узда, Беларусь
65 м²
€ 26,895
Продается добротный дом со всеми удобствами в г. Узда. Минская обл., 54 км от МКАД по Слуцко…
Дом
Узда, Беларусь
82 м²
€ 24,615
Продается добротный одноуровневый бревенчатый дом 1974 года постройки в г. Узда, Минская обл…
Дом
Узда, Беларусь
100 м²
€ 42,393
Дом в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
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