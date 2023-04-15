Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Узденский район

Купить недвижимость с бассейном в Узденский район, Беларусь

Узда
28
Озерский сельский Совет
24
Дещенский сельский Совет
21
Узденский сельский Совет
14
Слободской сельский Совет
12
Хотлянский сельский Совет
6
Неманский сельский Совет
3
1 объект найдено
Домв Узденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 24,882
Продаётся дом с участком 15,18 соток в спокойном уединённом  месте в д. Борки…

Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти