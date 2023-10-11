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Жильё в Утевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Уть, Беларусь
Дом
Уть, Беларусь
Площадь 64 м²
€14,145

Параметры недвижимости в Утевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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