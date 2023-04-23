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Коттеджи в Усяжский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 221,692
Продается коттедж д.Высокое (Московское напр., 24 км от МКАД). Площадь 260 кв.м. на участке …
Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
347 м²
€ 333,438
В окружении леса на берегу  озер, вдали от шума и суеты расположен Дом. Продажа дома в …

Параметры недвижимости в Усяжский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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