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Дома в Ушачский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ушачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ушачский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 14,455

Параметры недвижимости в Ушачский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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