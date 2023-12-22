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Коттеджи в Ушачский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Ушачский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 3 спальни
Ушачский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
В живописном экологически чистом месте, прямо на берегу озера, на участке в 50 соток, распло…
€79,965
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Параметры недвижимости в Ушачский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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