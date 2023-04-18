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Купить дом в Урицкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Урицкое, Беларусь
Дом
Урицкое, Беларусь
116 м²
€ 34,594
Продаю незавершенный строительством жилой дом выполнен из оцилиндрованного бревна 250 мм с с…
Домв Урицкое, Беларусь
Дом
Урицкое, Беларусь
74 м²
Цена по запросу
Продаётся бревенчатый жилой дом в центре аг.Урицкое. В хорошем состоянии. Участок угловой - …

Параметры недвижимости в Урицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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