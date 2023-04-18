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Купить недвижимость в Урицкий сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 20,028
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 40,056
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! Город Гоме…
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 40,056
Уникальное предложение 2 в 1 на рынке недвижимости для любителей и города и дачи! В перспект…
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/9 Этаж
Цена по запросу
В доме НЕ малосемейного типа, продаётся двухкомнатная квартира с интересной планировкой, ест…
Квартира 2 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 31,408
Квартира 4 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат 70 м²
€ 33,684
Квартира 4 комнатыв Урицкое, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Урицкое, Беларусь
4 Количество комнат 70 м² 6/9 Этаж
€ 33,684
Домв Урицкое, Беларусь
Дом
Урицкое, Беларусь
116 м²
€ 34,594
Продаю незавершенный строительством жилой дом выполнен из оцилиндрованного бревна 250 мм с с…
Домв Урицкое, Беларусь
Дом
Урицкое, Беларусь
74 м²
Цена по запросу
Продаётся бревенчатый жилой дом в центре аг.Урицкое. В хорошем состоянии. Участок угловой - …

Параметры недвижимости в Урицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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