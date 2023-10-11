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Жильё в Уречский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с мебелью в Уречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью
Уречский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира с хорошим ремонтом Адрес: г. п. Уречье, ул. Лесная, д. 102. ❤️ Продаетс…
€14,051
Квартира 3 комнаты в центре города в Доросино, Беларусь
Квартира 3 комнаты в центре города
Доросино, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продаётся трёхкомнатная квартира с отличной планировкой! Адрес: д. Доросино, ул. Роговского …
€4,244

Параметры недвижимости в Уречский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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