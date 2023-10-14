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Квартиры в Туринский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, с гаражом в Светлый Бор, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь, с гаражом
Светлый Бор, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продается 2-комнатная комнатная квартира с отдельным входом, с незавершенным ремонтом.  В кв…
€10,464

Параметры недвижимости в Туринский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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